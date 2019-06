Kafadan yapışık siyam ikizleri ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi. Siyam ikizlerinin annesi ameliyat olma kararı aşamasına gelindiğinde bize bıraktılar. ‘Bu çocukların biri ölecek, diğeri yaşayacak, yaşayanın da felç kalma ihtimali var’ dendi. Biz de bunları göze alarak bu ameliyatı yaptırmak istemedik. Kararım net ama eşimle beraber yurtdışında araştırmalarımız oldu. Orada daha profesyonel şekilde ilerliyor. Burada bu ameliyatın olmayacağını anladık” şeklinde konuştu.

Alanya’da ev hanımı Fatma (33) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel’in (44) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018’de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin Derman ve Yiğit isimlerini verdikleri siyam ikizleri, bir yaşını girdi. Emeklemeye başlayan siyam ikizleri, ayağa kalkmaya çalıştığı ve biri ağlarken diğeri de gülebildiği oluyor. Kafaları farklı yönde baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, hamaktan özel yapılan beşikte uyuyor. İkizlerin büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığı, artık birbirlerine istemeden de olsa zarar vermeye başladıklarını gözlemleniyor. İkizler, bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor. Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat’ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

“Bu süreç hiç kolay değildi”

Çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade eden anne Fatma Evrensel, ikizleriyle doğumdan bugüne kadar yaşadıklarını anlattı. Evrensel,” İkizlerim doğumdan sonra 15 gün yoğun bakımda kaldı. O süreç içinde hastaneye sürekli gittik geldik. Bu süreç hiç kolay değildi çünkü her seferinde acil gelin dendi ve biz diken üzerindeydik. Şükür 15 günün sonunda normal odaya aldılar. Burada 5-6 gün kaldık ve sonra evimize geldik” dedi.

‘İkizleri biran olsun yalnız bırakamıyorum’

Eşi çalıştığı için yalnız başına ikizlere baktığını aktaran anne Evrensel, çok zor anlar yaşadığını belirtti. Evrensel,” Haliyle yalnızım, ona koştur, buna koştur, maması, kıyafetleri, temizliği ve banyosu zor oluyor. İkizlerin sadece banyosunu babasıyla yaptırıyoruz ve geriye kalan işleri ben yapıyorum. En çok uyumaları, üst değiştirmeleri zorluyor. Gece uykuları biraz iyi ama gündüz biri uyuyor biri uyumuyor. Biri ağlarken diğeri gülebiliyor. En büyük zorluklarından biri ise bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Sürek yanlarından ilgilenecek birilerinin olması lazım. Çok ilgi istiyorlar, biri televizyona bakarken diğeri haliyle bakamıyor. Haliyle diğerini başka bir şeylerle oyalıyorum” diye konuştu.

“İkizlerimizi rahat ettirmek için sürekli yeni bir şeyler üretiyoruz”

İkizlerin rahat bir şekilde zarar görmeden hayatlarının sürdürmeleri için çözümler ürettiklerinin anlatan anne Evrensel,” Bizim çocuk hamağımız vardı. Ona ilk başta tek sığa biliyorlardı. Büyüdükleri için şimdi artık ona sığmayınca eşimle beraber uzattık onu ve normal bir yatak geline getirdik. İkizlerimizi rahat ettirmek için sürekli yeni bir şeyler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ameliyat olmaları için birkaç hastaneye başvurduklarını söyleyen Evrensel şunları söyledi:” İkizlerin ameliyat olması için birkaç hastaneye gittik. İstanbul’da bir merkeze gittik. Orada bütün tetkikleri yapıldı. Karar aşamasına gelindiğinde kararı bize bıraktılar. ‘Bu çocukların biri ölecek, diğeri yaşayacak, yaşayanın da felç kalma ihtimali var’ dendi. Bizde bunları göze alarak bu ameliyatı yaptırmak istemedik. Kararım net ama eşimle beraber yurtdışında araştırmalarımız oldu. Orada daha profesyonel şekilde ilerliyor. Burada bu ameliyatın olmayacağını anladık” şeklinde konuştu.

“Emine Erdoğan’dan Allah razı olsun, çok ilgilendi”

Bu süreçte yardımcı olanlara da sözlerine ekleyen Evrensel,” Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Allah razı olsun, çok ilgilendi ve hastanede de ziyaretimize geldi. Vakıf müdürümüz, ilçe müdürümüz daha ismimi sayamadığım birçok kişi hepsinden Allah razı olsun.”