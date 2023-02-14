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Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı'dan şaşırtan Volkan Demirel itirafı! "Asıl ayı benmişim!"

14.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Bilal Hancı, felaketin ilk dakikalarından itibaren yardım çağrısında bulunan ve ailesini İstanbul’a götürdükten sonra Hatay’a dönen Volkan Demirel ile ilgili bir itirafta bulundu.

Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı'dan şaşırtan Volkan Demirel itirafı! "Asıl ayı benmişim!"

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından felaketin ilk gününde Hatay'da bulunan ve yaşanan afetin ardından gözyaşlarıyla yardım çağrısı yapan Volkan Demirel takımını ve ailesini tahliye ettikten sonra deprem bölgesine döndü. Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Volkan Demir ile ilgili bir itirafta bulundu ve özür diledi.
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Volkan Demirel’in ailesini İstanbul'a götürdükten sonra Hatay'a dönmesi ile ilgili bir haberi paylaşan Hancı paylaşımında, “Adama yıllarca hakaret ettik, taş attık, çakmak attık, direkleri yerinden söküp fırlattık. Çoğu zaman kendimce hakaret etmek için ''Ayı'' dedim. Her şey için çok özür diliyorum bizi affet asıl ''Ayı'' olan benmişim.” dedi.

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Deprem felaketinin ilk gününden itibaren afetten etkilenen ve ağlarayak yardım isteyen Volkan Demirel, depremin ikinci gününde ailesiyle birlikte İstanbul'a dönmüştü.

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Demirel daha sonra ayarladığı özel uçakla tüm takımını tahliye eden genç teknik adam da ailesini İstanbul'a yerleştirdikten sonra yeniden Hatay'a gitti ve depremzedelere yardım etmeye başladı.


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