Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

iPhone 9 veya iPhone SE... Yeni iPhone modeli hakkında herkesin kafası oldukça karıştı. Zira yeni iPhone, birçok sızıntıda iPhone 9 olarak adlandırılmıştı. İlk başlarda iPhone SE ve iPhone SE 2 gibi isimler zikredilse de uzun bir zamandır iPhone 9 isminde herkes hemfikirdi. Fakat geçtiğimiz hafta Apple'ın resmi sitesindeki bilgiler tüm bu durumu değiştirmişti. iPhone 9, Apple'ın sitesinde iPhone SE olarak listelenmişti ve bu haberi sizlerle burada paylaşmıştık. Bugün ise iPhone SE veya diğer adıyla iPhone 9 hakkında yeni bir sızıntı daha geldi. Aslında bu pek sızıntı sayılmaz. Zira, bir alışveriş sitesi iPhone 9'u daha tanıtılmadan mağazasının satış listesine koydu.

İPHONE 9 ÇİNLİ ALIŞVERİŞ SİTESİNDE YERİNİ ALDI

Çin'in en büyük mağazalarından biri, resmi internet sitesine iPhone 9'u ekledi. Daha önceki tüm sızıntılarla paralel bir şekilde iPhone 9 ismini kullanan mağaza, iPhone 9'un fotoğrafının üzerine ise kırmızı bir örtü örtmüş durumda. Yani iPhone 9, şimdilik bizlere gösterilmiyor. Peki nasıl oluyor da internet siteleri daha tanıtılmayan bir akıllı telefonu alışveriş sitesine ekleyebiliyor?