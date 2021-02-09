Kafaları daha da karıştıran aşı açıklaması!

Güney Afrikalı yetkililer Pazar günü, ülkenin aşı programı kapsamında AstraZenaca’nın koronavirüsü aşısının askıya alındığını açıklamıştı. Yapılan çalışmalar aşının ülkede görülen koronavirüs mutasyonuna karşı çok düşük koruma sağladığını göstermişti.

Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu üzerine çalışma yürüten Profesör Shabir Madhi, dün AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının bu mutasyonun ağır vakalarını durdurabileceği yönünde umutlar olduğunu söyledi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi uzmanları, sonbahar itibariyle diğer mutasyonlara karşı koruyacak yeni nesil aşı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

KESİNLİKLE SORULAR VAR

Reuters’ın aktardığına göre Pollard, BBC’nin radyo kanalına yaptığı açıklamada, “Üzerine çalışacağımız mutasyonlara dair kesinlikle sorular var. Bunlardan biri de yeni aşılara ihtiyacımızın olup olmadığı” dedi.

Pollard, “Bence şu anda bu halen belirsizliğini koruyor ancak yeni aşılar hazırlanıyor. Bu nedenle eğer ihtiyacımız olursa, insanları koruyabilmemiz için hazır olacaklar” ifadelerini kullandı.

