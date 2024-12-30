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'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 09:15
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Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan H. ve A.K. çifti evlerinde başlarına silah dayanarak bileziklerinin çalındığını iddia etmişti. Röportaj sırasında ağlayan kadının feryadı yürekleri burkmuştu. Tüm ekipler hırsızlık olayı için alarma geçerken kadın, bileziklerini kumar borcu olan oğluna verdiğini itiraf etti. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden de açıklama geldi.

'Kafama silah dayayıp bileziklerimi çaldılar' dedi! Tüm ekipler alarma geçti: Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı

Hatay'da evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna verdiği ortaya çıktı.

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"SİLAH DAYAYIP BİLEZİKLERİ ÇALDILAR" DEDİ

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etmişti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söylemişti. Olay yerine polis ekipleri intikal etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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İTİRAF ETTİ: OĞLUMA VERDİ

Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.

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VALİLİK DUYURDU

Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Hatay Belen Hatay Valiliği bilezik
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