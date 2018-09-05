Kafaoğlu: Kuva-yi Milliye ateşi hiç sönmeyecektir

BALIKESİR,(DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Balıkesir'in özellikle kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin önemine değinen ve devlet içinde devlet gibi çalışan Balıkesir'in Kuva-yi Milliye ruhunun bugün aynı heyecan ve azimle devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bugün üzerinde kardeşçe yaşadığımız bu topraklar geçmişinde çok zorlu koşullarda, ağır mücadelelere sahne olmuştu. Önce Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı Çanakkale Savaşı, ardından alçak düşman işgaliyle harap ve bitap düşen aziz yurdumuz acı içinde kıvranırken Balıkesir ayağa kalktı ve milli mücadele ateşini yaktı. Hasan Basri Çantay gibi önemli isimler halkın bilinçlenmesine ve örgütlenmesine katkı sağladı. Düzenlenen kongrelerle halkımız milli birlik ruhuyla adeta bir hükümet gibi hareket ederek silah temin etti, aylık ödemiş, makam ve mevkileri tespit etmiş, milli mücadelenin şeklini belirledi. Büyük önder Atatürk’ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği 'Balıkesir’in dindar ve kahraman insanları' sayesinde şehrimiz Ege’de kendi imkânlarıyla milli mücadeleyi kazanan tek şehir oldu. Balıkesir’in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir’in Kurtuluş Günü olarak kutluyoruz.

Bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti'nin orduları dağıtılmış silahlarına el konulmuştur. Devlet adeta eli kolu bağlanmış ve çaresiz bir şekilde mukadderatına razı olmak durumunda bırakılmıştır. Musul, Hatay, İskenderun gibi şehirlerimizin işgalinin ardından son olarak 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlılarca işgal edilmiştir. İşgal haberinin hemen ardından, Kuva-yı Milliye Hareketi bu topraklarda vücuda gelmiş, devletin yokluğunda adeta bir devlet gibi teşkilatlanılarak, sivil- asker işbirliği ile topyekûn mücadeleye girişilmiş,vatan sahipsiz bırakılmamıştır! Okuma yurdu ve ardından Alacamescit toplantılarıyla Kuva-yı Milliye ateşinin ilk kıvılcımı bu topraklarda çakılmıştır. 30 Haziran 1920'de Balıkesir'in işgaliyle karanlık ve acı dolu günler başlamışsa da; Kuva-yı Milliye ateşi hiç bir zaman sönmemiştir. Gerek düzenlenen protesto hareketleri, gerekse cephane ve iaşe temini çalışmaları, yapılan atamalar ve düşmanın ilerlemesini engellemek için kurulan cepheler nedeniyle Balıkesirliler yakın tarihimiz içerisinde örnek bir istiklâl mücadelesi sergilemişlerdir. Tüm bunların karşısında çaresiz kalan Yunanlılar tarihi bir ders alarak vatan topraklarımızdan çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle Balıkesir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en büyük rolü oynayan Batı Anadolu şehri olmuştur.