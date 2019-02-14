Kafaoğlu, Manyas ilçesinde temaslarda bulundu

"Burada alacağımız her bir fazla oy genel başkanımızın sesini güçlendirecek. Seçimlerde doğruları söyleyerek yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi kırmadan, incitmeden, seven ve sevilen olacağız. Manyas’ta artık yerel yönetimlerde değişim zamanı. Parti içerisinde şahıslar önemli değil, önemli olan davamızın başarılı olması. Manyas da dokunulmadık gönül, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayın. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. İnsanları seveceğiz. Oy isterken Manyas Başkanımız ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için de oy isteyeceğiz. Hepsi bir arada olursa bereket olur.”

Başkan Zekai Kafaoğlu, AK Parti teşkilatlarına Manyas’ta çok iş düştüğünü belirterek şunları söyledi:

Kafaoğlu’nun ilk durağı AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı oldu. Kafaoğlu’nu burada Manyas Belediye Başkan Adayı İbrahim Koman ve partililer karşıladı.

Başkan Kafaoğlu Manyas Belediye Başkan Adayı İbrahım Koman ile beraber Manyas MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kafaoğlu “Manyas'ın 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok, bu yüzden zaman AK Parti zamanı. İbrahim kardeşimiz ipi başarıyla göğüsleyecektir. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği için Manyas AK Parti belediyeciliği ile tanışacak” dedi.

Kafaoğlu ardından Manyas Çerkezler Derneğini ziyarette bulunarak destek istedi. Kafaoğlu gün boyunca Manyas ilçesinde temaslarını sürdürdü. Kafaoğlu Başkan Adayı İbrahim Koman ile beraber Salur, Kalebayır, Hamamlı, Kocagöl, Akçaova, Şevketiye Mahallerini ziyaret ederek vatandaşların ilgisi ve sevgisi ile karşılaştı.



