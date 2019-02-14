HABER

Kafaoğlu, Manyas ilçesinde temaslarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Manyas'da temaslarda bulundu.

Kafaoğlu, Manyas ilçesinde temaslarda bulundu

BALIKESİR (DHA) -BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Manyas'da temaslarda bulundu.

Kafaoğlu’nun ilk durağı AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı oldu. Kafaoğlu’nu burada Manyas Belediye Başkan Adayı İbrahim Koman ve partililer karşıladı.

"İNSANLARI SEVECEĞİZ"

Başkan Zekai Kafaoğlu, AK Parti teşkilatlarına Manyas’ta çok iş düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Burada alacağımız her bir fazla oy genel başkanımızın sesini güçlendirecek. Seçimlerde doğruları söyleyerek yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi kırmadan, incitmeden, seven ve sevilen olacağız. Manyas’ta artık yerel yönetimlerde değişim zamanı. Parti içerisinde şahıslar önemli değil, önemli olan davamızın başarılı olması. Manyas da dokunulmadık gönül, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayın. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. İnsanları seveceğiz. Oy isterken Manyas Başkanımız ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için de oy isteyeceğiz. Hepsi bir arada olursa bereket olur.”

“MANYAS AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE TANIŞACAK”

Başkan Kafaoğlu Manyas Belediye Başkan Adayı İbrahım Koman ile beraber Manyas MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kafaoğlu “Manyas'ın 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok, bu yüzden zaman AK Parti zamanı. İbrahim kardeşimiz ipi başarıyla göğüsleyecektir. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği için Manyas AK Parti belediyeciliği ile tanışacak” dedi.

Kafaoğlu ardından Manyas Çerkezler Derneğini ziyarette bulunarak destek istedi. Kafaoğlu gün boyunca Manyas ilçesinde temaslarını sürdürdü. Kafaoğlu Başkan Adayı İbrahim Koman ile beraber Salur, Kalebayır, Hamamlı, Kocagöl, Akçaova, Şevketiye Mahallerini ziyaret ederek vatandaşların ilgisi ve sevgisi ile karşılaştı.

Kafaoğlu, Manyas ilçesinde temaslarda bulundu

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz (2)Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz (2)
Başkan adayı belediye otobüsüne bindi, karanfil dağıttıBaşkan adayı belediye otobüsüne bindi, karanfil dağıttı

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.