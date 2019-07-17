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Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.Osmaneli Camikebir mahallesi Mihrican sokakta bulunan evin bahçeden kedi sesi duyan zabıta memuru Fazlı Yavaş bahçeye geldiğinde kedinin kafasını bahçede bulunan balık ağına dolanmış olduğunu gördü.

Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan balık ağına dolanıp mahsur kalan kedi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
Osmaneli Camikebir mahallesi Mihrican sokakta bulunan evin bahçeden kedi sesi duyan zabıta memuru Fazlı Yavaş bahçeye geldiğinde kedinin kafasını bahçede bulunan balık ağına dolanmış olduğunu gördü. Kendi imkânlarıyla kediyi kurtaramayan Yavaş, zabıta arkadaşlarından yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri, kafası balık ağına dolanan ve acı içinde kıvranan kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kediye zarar vermemek için balık ağını makas ile keserek gevşetti. Acı içinde miyavlayan yavru kedi, iplerin gevşemesi üzerine sıkıştığı yerden kurtuldu. Kurtarılan kedi hızla gözden kayboldu.

Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

Kafası bahçedeki balık ağına dolanan kediyi zabıta ekipleri kurtardı

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