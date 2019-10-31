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Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu sağlık ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, annelerinin evde yalnız bıraktığı Afganistan uyruklu kardeşlerden 2 yaşındaki Amir Mokhtar Rajabi başını balkon demirine sıkıştırdı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, annelerinin evde yalnız bıraktığı Afganistan uyruklu kardeşlerden 2 yaşındaki Amir Mokhtar Rajabi başını balkon demirine sıkıştırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Amir, kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra, Cemalettin Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu anne Masoumeh Ahmadi Rajabi, iddiaya göre çocukları Amir Mokhtar Rajabi ile Emir Abbas Rajabi'yi (4) evde bırakıp hastaneye gitti. Bir süre sonra, iki kardeş balkona çıktı. Oyun oynayan kardeşlerden Amir'in kafası balkon demirine sıkıştı. Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince girilen evde yapılan çalışmayla Amir kurtarıldı. Kadın sağlık görevlisi Amir Mokhtar Rajabi'yi kucağında uyuttu, yağmur nedeniyle üzeri ıslanan ağabeyi Emir'in ise üzeri değiştirilip, battaniyeye sarıldı. İki kardeş ambulansla önce Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Masoumeh Ahmadi Rajabi, Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çocuklarını teslim aldı.

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