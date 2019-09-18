HABER

Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:39 | Son Güncelleme

Düzce’de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.Olay, Düzce D-100 karayolu Çerkeztaşköprü mevkiinde meydana geldi.

Kafası beton boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce’de kafası beton boruya sıkışan sokak köpeğini itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtardı.
Olay, Düzce D-100 karayolu Çerkeztaşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bayinin önünde yaşanan olayda, güvenlik görevlileri boynuna beton boru geçmiş köpeği fark etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber veren güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki beton boruyu kesti. Zaman zaman canı yanan köpeği, itfaiye ekipleri “Oğlum dur” diyerek sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından beton boru kesilerek kurtarılan köpek doğaya salındı.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdilerAvrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler
Köylere belediye eliKöylere belediye eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.