Kahramanmaraş'ta kafası bidona sıkışan köpeği polis kurtardı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesinde görevli polis memuru Hüseyin Ateş, Adana Çevre Yolu üzerinde denetim yaptığı sırada, kafası bidona sıkışmış halde bir köpek gördü.
Köpeğin kafasını bidondan çıkarmaya çalışan Ateş, sonuç alamayınca bıçakla bidonu keserek köpeği kurtardı.
Aç olduğunu anlaşılan köpeğe mama veren Ateş, ayağında yarası bulunan köpeği Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Emniyet Müdürlüğüne çağrılan veteriner tarafından tedavi edilen ve polislerin "garip" ismini verdiği köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
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