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Kafası boruya sıkışan kediyi sağlık çalışanları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, hastanenin kazan dairesindeki atık su borusuna kafası sıkışan kedi, sağlık çalışanları tarafından kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki hastanenin kazan dairesinde atık su borusuna kafası sıkışan kediyi, 112 Acil Servis personeli ile hastanenin hizmetlisi kurtardı.

İhsaniye'deki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Genç, İstasyon yanındaki İhsaniye İlçe Hastanesinin kazan dairesinden kedi sesleri geldiğini duyunca, hastanenin hizmetli personeli Mehmet Çakar'dan yardım istedi.

Kazan dairesinin kilitli olan kapısını açan Çakar, bir kedinin kafasının atık su borusuna sıkışmış halde olduğunu gördü.

Kediyi sıkıştığı yerden elleriyle çıkarmaya çalışan Genç ve Çakar bunda başarılı olamayınca, alet yardımıyla boruyu keserek kediyi kurtardı. Hastanedeki tüm personel, kafası boruya sıkışan kediyi kurtaran Ahmet Genç ve Mehmet Çakar'ı tebrik etti.

Hastane personeli, yaklaşık bir gün boyunca kazan dairesinde kilitli kaldığı tahmin edilen kediyi süt ve ekmekle besledi.

Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boru kedi

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