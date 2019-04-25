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Kafası cam kavanoza sıkışan köpeği jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kafası cam kavanoza sıkışan köpeği jandarma kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yiyecek ararken kafasını cam kavanoza sıkıştıran köpek yavrusu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Pertek kara yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesine çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kenarında kafası cam kavanoza sıkışmış bir köpek yavrusu olduğunu fark etti.

Bunun üzerine ekipler, düzenlenen operasyonla kafasından çıkaramadığı cam kavanozla yürümeye çalışan köpek yavrusunu, yaklaşık 30 dakika süren uğraşla yakaladıktan sonra başındaki kavanozu çıkarmayı başardı.

Başının sıkıştığı cam kavanozdan kurtulan köpek, koşarak uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Jandarma yavru köpek

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