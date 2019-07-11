Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kafası oynadığı balkonun demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Hızır Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan küçük çocuğun kafası demir korkuluklara sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun demir korkuluklarını keserek küçük çocuğu kurtardı.
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