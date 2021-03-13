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  4. Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

13.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kafası okul kapısının demir korkulukları arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçe merkezinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kafası okul kapısının demir korkulukları arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçe merkezinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen 8-10 yaşlarındaki kız çocuğu, okulun demir kapsına kafasını sıkıştırdı. Çocuğun acı çekerek ağladığını gören çevredekiler, kendi imkanları ile çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, makine yardımı ile demir korkulukları genişleterek çocuğun kafasını sıkıştığı bölgeden çıkardı.
Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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