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Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da kafası cam kavanoza sıkışan yavru köpek, jandarma personeli tarafından kurtarıldı.Olay, Elazığ-Tunceli Pertek karayolu üzerinde Esentepe mevkiinde meydana geldi.

Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

Elazığ’da kafası cam kavanoza sıkışan yavru köpek, jandarma personeli tarafından kurtarıldı.
Olay, Elazığ-Tunceli Pertek karayolu üzerinde Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma’ya bağlı Harput Karakol Komutanlığına bağlı ekipler,devriyeye çıktı. Bu sırada yol kenarında bir yavru köpeğin kafasına cam kavanoz sıkıştığını fark eden ekipler hemen aracı durdurup yardıma gitti. Yavru köpeği yakalayan Mehmetçik, cam kavanozu kısa sürede çıkardı.
Kurtulan yavru köpek, annesinin bulunduğu yere bırakıldı.

Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı

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