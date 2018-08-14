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Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı, o anlara ait olay görüntü sosyal medyada yayıldı.

Çin'de bir lokantada kafası kesilip pişirilmesi için tavaya atılan yılan canlandı. Müşterileri için yılan çorbası yapan aşçılar yılanın tavada yüzdüğünü görünce gözlerine inanamadılar. Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda yorum aldı, birçok kullanıcı da tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan Çorba çin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yeryüzündeki en vahşi ve zararlı yaratığın insan olduğunun kanıtı yazıklar olsun
yaa varya sizin de bir yok olmanız lazım hayvanlar sizden en çekti beee çekiyorda neden hayvan koruyucuları çinde yok hele olsun 2 milyar çöker size :)))
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