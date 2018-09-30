Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi’nde sokak kedisinin, kafası sıkışmış bir teneke konserve kutusu ile dolaştığını ve talihsiz hayvanın konserve kutusunu çıkarabilmek için uğraş verdiğini gören çevredekiler, durumu Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından, teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiyenin titiz çalışması çevredekiler tarafından alkış topladı.
FOTOĞRAFLI
Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum