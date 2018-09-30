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Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kafası teneke konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi’nde sokak kedisinin, kafası sıkışmış bir teneke konserve kutusu ile dolaştığını ve talihsiz hayvanın konserve kutusunu çıkarabilmek için uğraş verdiğini gören çevredekiler, durumu Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından, teneke konserve kutusunu keserek sokak kedisinin kafası sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiyenin titiz çalışması çevredekiler tarafından alkış topladı.

FOTOĞRAFLI

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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