HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

28.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Soma ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Soma ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Soma ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Soma ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasının sıkıştığı konserve kutusunu keserek, kediyi kurtardı. Kurtulan kedi olay yerinden uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Son Dakika: İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Karaköy'de kapkapççıyı vatandaşlar yakaladı

İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Vatandaşlar tam o anda yakaladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.