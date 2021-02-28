Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Soma ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Soma ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasının sıkıştığı konserve kutusunu keserek, kediyi kurtardı. Kurtulan kedi olay yerinden uzaklaşarak bir aracın altına sığındı.

