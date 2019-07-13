Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Antalya’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Antalya polisi, görüntüleri medyayla paylaşıp kaskın önemine dikkat çekerken, kask uygulamasına katılan Vali Karaloğlu, hem bu kazaya atıfta bulundu, hem de kask takan sürücüleri ödüllendirip takmayanları uyardı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" uygulamasına katıldı. İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’un da hazır bulunduğu Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Güneş Mahallesi’nde uygulamada Vali Karaloğlu, kasklı kasksız bütün sürücülerle tek tek görüştü. Polis ekiplerinin uyarısıyla motosikletlerini sağa çeken sürücüler arasında kaskı olanlara teşekkür edip ödüllendiren Vali Karaloğlu, olmayanlardan ise motosikleti bırakıp kaskı getirmesini ve sonrasında motosikletini alıp gidebileceğini söyledi. Motosiklet sürücüleri karşılarında bir anda Antalya Valisini görmenin şaşkınlığını yaşarken, çevirmeye katılan sürülerin büyük bölümünün kasklı olmaları dikkat çekti.