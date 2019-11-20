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Kafası yanan oğlu için yardım istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonrasında kafasının bir bölümünün yanması sonucu konuşamayan ve yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali'nin (28) annesi Emine Durak (65), "Bana bir şey olursa bu çocuğa kimse bakmaz.

Kafası yanan oğlu için yardım istiyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonrasında kafasının bir bölümünün yanması sonucu konuşamayan ve yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali'nin (28) annesi Emine Durak (65), "Bana bir şey olursa bu çocuğa kimse bakmaz. Tedavi edilip kendi kendini geçindirecek duruma gelirse gözüm arkada kalmaz" dedi.
Ödemiş'te süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, 28 yıl önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı. Ancak oğlunun kafasında ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'nin hayatı yangında oluşan yanıklar nedeniyle kabusa döndü. Yürüme güçlüğü çeken ve konuşamayan Mehmet Ali'nin tedavisi için yardım çağrısı yapan anne Emine Durak, "Ben Mehmet'e süt almak için evden çıkmıştım. Uzaktan bizim evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Geldiğimde de ev tamamen alevlerle kaplanmıştı. Evde Mehmet Ali'nin büyüğü olan ablası da vardı ama o emekleyerek kaçmayı başarmıştı. Mehmet Ali, emekleme döneminde de olmadığından alevler arasında kaldı. Ben girdim kurtardım ama geç kaldım" dedi. Olaydan 2 ay sonra eşi Şehmuz Durak'ı da kaybettiklerini söyleyen Durak, "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" dedi

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Kafası yanan oğlu için yardım istiyor

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