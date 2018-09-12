Kafasına 30 santimetrelik şiş saplanan 10 yaşındaki çocuk hayatta kaldı!

10 yaşındaki Xavier Cunningham ağaçevinde oynarken aniden yaban arılarının saldırısına uğradı. Panik yapan küçük çocuk hızlıca merdivenden aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybetti.

ŞİŞ KAFATASINA SAPLANDI

Yerde toprağa saplı olarak duran barbeküde kullanılan şiş düşen çocuğun kafatasına saplandı.

Hemen hastaneye kaldırılan çocuk acilen ameliyata alındı. Şişin beyinde herhangi bir hasara neden olmadığı ve ana arter damarları parçalamadığı belirtildi.

100 kişinin katıldığı 6 saat süren operasyonla, şiş çocuğun kafatasından elle çıkarıldı. Çocuğun durumunun stabil olduğu belirtildi.

