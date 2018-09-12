HABER

Kafasına 30 santimetrelik şiş saplanan 10 yaşındaki çocuk hayatta kaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Misouri eyaletinde mucize gibi bir olay yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kafatasına 30 santimetre uzunluğunda bir şiş saplandı. Şans eseri beynin hayati bölümlerine ve ana arter damarlara denk gelmeyen şiş çocuğun kafatasından 6 saatlik bir operasyonla çıkartıldı.

Kafasına 30 santimetrelik şiş saplanan 10 yaşındaki çocuk hayatta kaldı!

10 yaşındaki Xavier Cunningham ağaçevinde oynarken aniden yaban arılarının saldırısına uğradı. Panik yapan küçük çocuk hızlıca merdivenden aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybetti.

500B432100000578-0-image-a-65_1536697901772

ŞİŞ KAFATASINA SAPLANDI

Yerde toprağa saplı olarak duran barbeküde kullanılan şiş düşen çocuğun kafatasına saplandı.

500B433700000578-0-image-m-66_1536697906398

Hemen hastaneye kaldırılan çocuk acilen ameliyata alındı. Şişin beyinde herhangi bir hasara neden olmadığı ve ana arter damarları parçalamadığı belirtildi.

500AC02800000578-6156879-image-m-90_1536700254415

100 kişinin katıldığı 6 saat süren operasyonla, şiş çocuğun kafatasından elle çıkarıldı. Çocuğun durumunun stabil olduğu belirtildi.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Yorum: İdlib operasyonuna Alman ordusu katılmamalıYorum: İdlib operasyonuna Alman ordusu katılmamalı
Yunan adalarındaki mülteci kampları alarm veriyorYunan adalarındaki mülteci kampları alarm veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sis ABD Barbekü kafatasına saplandı ameliyat xavier cunningham ağaç ev

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?

Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Çöplükte keşfedilen plastik yiyen mantar yeni bir umut mu?

Çöplükte keşfedilen plastik yiyen mantar yeni bir umut mu?

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?

Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.