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Kafasına bıçak saplanan çocuk olayında yeni gelişme: 3 gözaltı

07.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, dün sokak ortasında Ersin A.’nın (17) dövülüp, başına bıçak saplanmasıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada yaşı 15- 17 arasında olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın sonrasına ait yeni görüntüler de ortaya çıkarken, Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kafasına bıçak saplanan çocuk olayında yeni gelişme: 3 gözaltı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen yaşı 15-17 arasında olan 3 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin'in başına saplandı.

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3 ZANLI GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Ersin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışma kapsamında, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, olayın ardından kayda alınan yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ersin A.'nın başına saplanan bıçakla sokak ortasında oturduğu yanındaki kişinin de telefonla konuştuğu anlar yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun
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