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Kafasına bıçak saplanmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

07.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişinin kafasına bıçak saplanmış, 2 kişide çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı.

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Samsun’da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişinin kafasına bıçak saplanmış, 2 kişide çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Olayın vahameti yeni görüntüler ile ortaya çıktı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesine, kafasına bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan gençlerin vurdum duymaz tavırları ise görenlerde şaşkınlık oluşturdu.
Bıçaklı kavganın meydana geldiği olay yerinden yeni güvenlik kamarası görüntüleri ve cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kafasına bıçak saplanan E. A.’nın ayakta durmakta zorlandığı ve etrafa küfürler yağdırdığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kavgada yaralanan diğer gençlerin taksiye binerek hastaneye gittikleri görülüyor.
Öte yandan başına bıçak saplanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden E.A.’nın kafasına ekmek bıçağının uzak bir mesafeden fırlatıldığı, bıçağı fırlatan kişinin olayın ardından kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

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