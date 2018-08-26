Kafasına demir düşen işçi ölümden döndü

Demir-çelik fabrikasında çalışan bir işçi neredeyse arıza yapan makinenin kurbanı oluyordu. Hindistan'da meydana gelen olayda kafasına aldığı ağır darbe sonrası hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu iyiyken yaşanan korkunç kaza anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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