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Kafasına demir düşen işçi ölümden döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir fabrikada çalışan işçi, başına demirin düşmesi sonucu yaralandı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Demir-çelik fabrikasında çalışan bir işçi neredeyse arıza yapan makinenin kurbanı oluyordu. Hindistan'da meydana gelen olayda kafasına aldığı ağır darbe sonrası hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumu iyiyken yaşanan korkunç kaza anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan işçi iş kazası

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