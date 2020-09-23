HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan şüpheli kamerada

Kafasına geçirdiği kartonla motosiklet çalan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Konya’da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Konya’da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasının önünde bulunan motosikletlerin yanına yaklaştı. Bir süre motosikletlerin yanında bekleyen ve eğilen şüpheli şahıs, motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı kameralardan inceleyen motosikletin sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Görüntülerde kameralardan yüzünü gizlemek için karton kutu geçirdiği tahmin edilen hırsızlık şüphelisinin, iş yeri önünde bir süre bekledikten sonra motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

“Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok”
Çalınan motosikletin sahibi Kasım Erten, “Yukarıda yemek yapıyordum, akşam beş buçuk gibi motosiklet buradan çalınıyor. Kameraları inceledik, çalan kişi kafasına karton geçirmiş ve yürüyerek gelmiş, motoru almış gitmiş. 2 tane motorum çalındı, birisinin de faturası yoktu polis elimden aldı. Biri de kapının önünden çalındı. Onu da polise bildirdik bulamadılar. Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadıKardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Diğer Haberler
Karisalı Belediye Başkanı Aslan, koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde yeni gelişme
Ankara'daki skandal olayda yeni gelişme
Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, kavgayı erkekler ayırdı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi
İzmir'de toplu ulaşımdaki yoğunluk vatandaşı tedirgin ediyor
İzmir'de korkutan görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.