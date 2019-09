Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu kurularak, öldürmek için vurdular”

Ordu’nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Çakırlı Mahallesi’nde geçen hafta arazi anlaşmazlığı tartışması sırasında yakınları tarafından kafasına kazıkla vurulan Nevşin Yücel, saldırganların kendisine pusu kurduğunu, şuan can güvenliğini olmadığını söyledi. 10 gün önce yaşanan olayda Nevşin Yücel (55), evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü. Kavga sırasında Hayrettin Ç., yerden aldığı kalasla yeğeni Nevşin Yücel’in başına vurdu. 4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı.

“Pusu kurdular”

“Video görüntüsünü de delil olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sundum” diyen Yücel, “20-25 kişinin beni burada kendi evimin önünde haneme tecavüz ederek, pusu kurarak ve tasarlayarak öldürmek istediler. Kafamda 22 dikiş var. Ordu’da iki hastanede tedavi gördüm. Çocuklarıma saldırırlar diye imza atıp kendi isteğimle Ordu Devlet Hastanesinden çıkmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

“Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok”

Saldırıya uğrayan Nevşin Şen, 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini ancak halen kendisinin ve ailesinin can güvenliği olmadığını iddia ederek, “Benim, çocuklarımın ve ailemin bu şahıslar yüzünden can güvenliğimiz yok. Ben bir kadın olarak sonuna kadar babamın malını ve mülkü ile kendi malımızı sonuna kadar savunacağım. Ordu Aile Mahkemesi 7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verdi ama bu şahıslar beni sürekli bu da çözüm değil. Ben adalet istiyorum, sonuna kadar da adaletin peşini bırakmayacağım” dedi.

“Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım”

Başına vurulan kalasın çok ağır olduğunu ve silah sayılabileceğini, bu olayın da sonuna kadar takibinde olacağına dikkat çeken Yücel, şu ifadelere yer verdi:

“Şu an elimde olan kalası ne ben ne de başkası yerinden kaldırabilir. Silahtan sayılan bu ağaçla beni öldürmek istediler. Benim burada yine can güvenliğim yok. Her an ölümle burun buruna yaşıyorum. İnşallah hakimler ve savcılarımız sesimi duyar, ben bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım, sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ölüm hak, miras helal.”

7 kişi hakkında uzaklaştırma kararı verildi

Öte yandan, olayın mahkemeye intikal etmesi üzerine Ordu Aile Mahkemesi verdiği ara kararında Yücel’e şiddet uyguladığı iddia edilen Hayrettin Ç., C.Ş, A.Ş, Z.Ç., Ö.Ç., U.Ç. ve H.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Buna göre bu kişilerin şiddet mağduru Nevşin Yücel’in ev ve iş yerine yaklaşması yasaklandı.