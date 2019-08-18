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Kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne pikniğe gitti.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle beraber gittiği piknikte kafasına kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne pikniğe gitti. Halit Ö.’nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçası düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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