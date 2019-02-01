HABER

Kafasına parça gelen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi, makineden koparak kafasına gelen parça nedeniyle ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı D. isimli işçi un fabrikasında çalıştığı sırada bir anda makineden kopan bir parça kafasına isabet etti. Ağır yaralanan işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı geren diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, tedavi altına alındı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatının sürdüğü öğrenildi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Kahramanmaraş’ta kaçak içki operasyonuKahramanmaraş’ta kaçak içki operasyonu
Araç ırmağa uçtu: 1 yaralıAraç ırmağa uçtu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.