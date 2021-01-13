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Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor

13.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Isparta’da kaldığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Gökhan Erkmen’in yapılan otopsi sonucunda intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı belirtildi.Olay dün saat 16.30’da Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi.

Isparta’da kaldığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Gökhan Erkmen’in yapılan otopsi sonucunda intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı belirtildi.
Olay dün saat 16.30’da Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan Erkmen’den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan Erkmen’i başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan Erkmen’in öldüğünü belirledi. Erkmen’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor
Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Gökhan Erkmen’in ölü olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonucunda elde edilen bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Açıklamada, “Ancak ölen kişi üzerinden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağı, soruşturmanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Mühim bir gelişme olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir” denildi.

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