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Kafasına sac düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.Olay Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

Kafasına sac düşen işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş yerinde çalışan bir kişinin kafasına çatıdan kopan sac parçası düştü.
Olay Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren özel bir orman ürünleri firmasında çalışan Hasan Ç. (43), iş yerinde çalıştığı esnada çatıdan kopan sac parçasının kafasına düşmesi neticesinde yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıyı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Kafasına sac düşen işçi yaralandı

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