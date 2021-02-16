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Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

16.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

Erzincan’da etkili olan rüzgârın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü.

Erzincan’da etkili olan rüzgârın savurduğu tabela bir kadının üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgârın etkili olduğu esnada Roma iş merkezinden kopan tabela yoldan geçen S.A. (44) isimli kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın baygınlık geçirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

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