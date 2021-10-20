HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kafasına taşla vurup otomobilini gasp ettiler! Aralarında kadın da var

Kafasına taşla vurup otomobilini gasp ettiler! Aralarında kadın da var

20.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde M.K.'nın başına taşla vurarak aracını zorla alan 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri serbest kalırken 2'si tutuklandı. Firari olduğu öğrenilen 1 şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Kafasına taşla vurup otomobilini gasp ettiler! Aralarında kadın da var

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinde 1’i kadın 3 kişi M.K.’nın başına taşla vurduktan sonra otomobilini alarak kayıplara karıştı. M.K.’nin Sarılar Jandarma Karakoluna gelerek ihbarda bulunması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Karakoluna bağlı Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipler şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

ARACI TAKİBE ALARAK ULAŞTILAR

Olayı gerçekleştirenlerin S.M. ve S.A. isimli 2 erkek ile İ.Y. isimli bir kadın olduğu, M.K.’yı başına taş vurmak suretiyle yaralayanın da İ.Y. olduğu belirlendi. Aracı fiziki takibe alan JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri aracı Sarılar Mahallesinde durdururken, aracı kullanan K.E. isimli kadın gözaltına alınırken olayı gerçekleştiren S.A. ile İ.Y. Manavgat’ta kaldıkları evde ele geçirildi.

JANDARMA FİRARİNİN PEŞİNDE

Gözaltına alınan K.E. S.A. ve İ.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ile İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken K.E. serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
Helikopter kazasında rapor açıklandı! Çarpıcı 'kumanda' detayıHelikopter kazasında rapor açıklandı! Çarpıcı 'kumanda' detayı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.