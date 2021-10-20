Kafasına taşla vurup otomobilini gasp ettiler! Aralarında kadın da var

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinde 1’i kadın 3 kişi M.K.’nın başına taşla vurduktan sonra otomobilini alarak kayıplara karıştı. M.K.’nin Sarılar Jandarma Karakoluna gelerek ihbarda bulunması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Karakoluna bağlı Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipler şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

ARACI TAKİBE ALARAK ULAŞTILAR

Olayı gerçekleştirenlerin S.M. ve S.A. isimli 2 erkek ile İ.Y. isimli bir kadın olduğu, M.K.’yı başına taş vurmak suretiyle yaralayanın da İ.Y. olduğu belirlendi. Aracı fiziki takibe alan JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri aracı Sarılar Mahallesinde durdururken, aracı kullanan K.E. isimli kadın gözaltına alınırken olayı gerçekleştiren S.A. ile İ.Y. Manavgat’ta kaldıkları evde ele geçirildi.

JANDARMA FİRARİNİN PEŞİNDE

Gözaltına alınan K.E. S.A. ve İ.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ile İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken K.E. serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHA

