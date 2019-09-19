Kafasında 10 cm'lik 'Şeytan Boynuzu' çıktı!

Madhya Pradesh'te Rahli köyünden bir çiftçi olan Shyam Lal Yadav, 2014'te başını çürütdü. Sonra kafasında bir yumru fark etti. Doktor Vishal Gajbhiye, “Başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığından ihmal etmiş” dedi. İlk başta “yerel berber tarafından büyüme kesildi ama topak sertleştikçe ve daha da büyümeye başladığında adam, Sagar'daki hastaneye gitti.”

TIRNAKTA BULUNAN MALZEME İLE AYNI

Yadav, Oral ve Maksillofasiyal Patoloji Dergisi'ne göre, “kötü huylu potansiyel” olmasına rağmen, genellikle zararlı olmayan bir tümör tipi olan yağsız veya kutanöz bir boynuz olarak adlandırdığı şeye sahipti. Doktor Gajbhiye, “Boynuz keratinden oluştuğu için yani tırnaklarda bulunan malzemeyle aynı olduğundan, genellikle steril bir tıraş bıçağıyla çıkarılabilir” açıklamasında bulundu.

YADAV TAMAMEN İYİLEŞTİ

Ameliyattan sonra, “şeytan boynuzu” olan hastalar da radyasyon veya kemoterapi ile tedavi edilebilir ve cilt, bir zamanlar boynuz temeli olan yarayı kaplayacak şekilde onarılır, diyen Doktor Gajbhiye, Yadav'ın şimdi tamamen iyileştiğini de açıklamalarına ekledi.

NADİREN PENİSTE DE ÇIKABİLİYOR

“Şeytanın boynuzu” yüzde, kulaklarda, ellerde, ayak parmaklarda ve nadir durumlarda peniste ortaya çıkabilir.

