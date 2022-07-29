Kafasında delikle yaşıyor! Ne olduğu anlaşıldığında ise...

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Nickie Murtagh, 20’li yaşlarının başında bronzlaşma takıntısı yüzünden her boş vaktinde kendini güneşin altına atıyordu.

Bir süre sonra kafasında bir delik açıldığını fark eden kadın, doktora gitti. Doktorlar, genç kadına kullandığı kozmetik ürünlerin yan etkisi olarak kafasında delik olduğunu söyledi.

Uzun süre bu düşünceyle tekrar kontrole gitmedi. Yeniden doktora gittiğinde ise korkunç gerçekle yüzleşti.

Şimdilerde 37 yaşında olan Nickie Murtagh, kafasındaki delikle yaşamaya devam ediyor.

Tekrar kontrole gittiğinde talihsiz kadına cilt kanseri teşhisi konuldu. 3 çocuk annesi olan kadının cildinde zaman içinde irili ufaklı yaralar oluşmaya başladı.

HERKESİ UYARDI

Kontrolsüz ve korunmasız şekilde güneşin altında saatlerini geçirdiği için pişman olduğunu söyleyen kadın, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Murtagh verdiği bir röportajda, "Cilt kanseri genellikle tekrarlayan bir hastalık olduğu için her zaman geri dönüş konusunda endişeliyim. Korku gerçektir ve asla geçmez. Şu anki görünüşümden hoşlanmıyorum ama bu benim savaş yaralarım ve hayatım olduğunu sonsuza kadar hatırlatıyor, bu yüzden bu korkunç kanser farkındalığını teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.



