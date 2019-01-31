Kafasındaki kask sayesinde hayatta kaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan motosikletli ölümden döndü.

Kaza Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Y.’nin kullandığı 07 LRJ 35 plakalı motosiklet, Fatih G.’nin kullandığı seyir halindeki 07 LMK 36 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını aracın ön camına çarpan motosiklet sürücüsü Mert Y. başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

