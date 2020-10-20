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Kafasından vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesi veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs hastanede yaşam mücadelesi verirken olayın şüphelileri ise polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç ilçedeki özel bir hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Gaziantep’te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs hastanede yaşam mücadelesi verirken olayın şüphelileri ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç ilçedeki özel bir hastanede yaşam mücadelesi sürüyor. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken Muhammed Al Halıd’in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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