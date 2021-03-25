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Kafasını demire çarpan adam hayatını kaybetti

25.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da kronik rahatsızlığı olan bir kişi yere düştüğü esnada kafasını demire çarparak hayatını kaybetti.Olay, Bahçelievler Mahallesi Eski Şire Pazarı’nda meydana geldi.

Adıyaman’da kronik rahatsızlığı olan bir kişi yere düştüğü esnada kafasını demire çarparak hayatını kaybetti.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Eski Şire Pazarı’nda meydana geldi. Mehmet Yılmaz (57) adlı vatandaş, park halindeki araçların önünde yürürken bilinmeyen bir nedenle düştü. Yılmaz düştüğü esnada pazarın çatısının demir ayağına kafasını çarptı. Olayı gören gençler, esnafa yerde yatan bir kişi olduğunu söyledi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölen vatandaşın kronik kalp hastalığı olduğu öğrenilirken, yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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