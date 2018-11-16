Kafasını döndüren ilginç tavuk

Vietnam'da kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde tavuk kafas\u0131n\u0131 boynu ile birlikte ilgin\u00e7 bir \u015fekilde s\u00fcrekli d\u00f6nd\u00fcr\u00fcyor. De\u011fi\u015fik bir \u015fekilde kafas\u0131n\u0131 yere de s\u00fcrten tavu\u011fun bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ilgiyle izlendi.\u0130ki hafta boyunca her g\u00fcn yumurta yedi bak\u0131n ne oldu!Otomobilde buza\u011f\u0131 ile yolculuk g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131 \u00c7inli turistler Erik Dal\u0131 oynayarak \u0131s\u0131nd\u0131
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