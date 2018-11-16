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Kafasını döndüren ilginç tavuk

İLGİNÇ HABERLER  | 16.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Vietnam'da kafasını ilginç bir şekilde döndüren tavuk amatör kameraya kaydedildi.

Vietnam'da kaydedilen görüntülerde tavuk kafasını boynu ile birlikte ilginç bir şekilde sürekli döndürüyor. Değişik bir şekilde kafasını yere de sürten tavuğun bu görüntüsü ilgiyle izlendi.

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Vietnam tavuk

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