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Kafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 06:49 | Son Güncelleme

Denizli’de kafasına poşet geçiren bir saldırgan bayan kuaförünü pompalı tüfekle kurşunladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladı

Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bayan kuaföründe meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, görgü tanıklarının iddialarına göre tanınmamak için iş yerinin önüne gelen şahıs yanındaki pompalı tüfekle iş yerinin camına bir el ateş açarak kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu önce polise ardından iş yerinin sahibi G.R.’ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri ardından olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

asa

(İHA)

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Denizli kuaför

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