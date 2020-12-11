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Kafasını traktörün şaftına kaptıran kadın hayatını kaybetti

11.12.2020 19:51 | Son Güncelleme:
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Kafasını traktörün şaftına kaptıran kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’da bir çiftlikte çoban olarak çalışan kadın, yem karma makinesini çalıştıran traktörün şaftına başını kaptırması nedeniyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32), çocukları Emine (8) ve Ive Cemal (11) ile birlikte ahırda çalıştığı esnada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak isterken traktör şaftına takılarak başını kaptırdı.

Kastamonu’da bir çiftlikte çoban olarak çalışan kadın, yem karma makinesini çalıştıran traktörün şaftına başını kaptırması nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32), çocukları Emine (8) ve Ive Cemal (11) ile birlikte ahırda çalıştığı esnada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak isterken traktör şaftına takılarak başını kaptırdı. Fatıma Isa, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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