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  4. Kafe baskınında kahreden olay! Kaçmak isterken canından oldu

Kafe baskınında kahreden olay! Kaçmak isterken canından oldu

29.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da koronavirüs yasaklarına rağmen maç izlemek için için kafeye giden erkek hemşire, polislerin düzenlediği kafe baskınından kaçmaya çalışırken içinde 1 metre su bulunan foseptiğe düşerek hayatını kaybetti. 33 yaşındaki 2 çocuk babası hemşirenin cansız bedeni İş yerinin zemin katındaki bölümde bulunan foseptik çukurundan çıkarıldı.

Kafe baskınında kahreden olay! Kaçmak isterken canından oldu

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için iş yerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİ ÇOCUK BABASININ CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KAFENİN DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan’da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Konya

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