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Kafe cinayeti şüphelisi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Olayın ardından tedavisi tamamlanan Abidin K., taburcu olduktan sonra sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek getirilen Abidin K., merdivenlerden polis yardımı ile çıkarak içeri alındı. A.K, gazetecilerin 'Cinayeti neden işledin?' sorusuna, "Ben cinayet işlemedim" diyerek cevap verdi.
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