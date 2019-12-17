HABER

Kafe cinayeti şüphelisi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 22:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Olayın ardından tedavisi tamamlanan Abidin K., taburcu olduktan sonra sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek getirilen Abidin K., merdivenlerden polis yardımı ile çıkarak içeri alındı. A.K, gazetecilerin 'Cinayeti neden işledin?' sorusuna, "Ben cinayet işlemedim" diyerek cevap verdi.

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakim karşısına çıktıÖğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakim karşısına çıktı
Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.