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Kafe işletmecisi müşterilerle şakalaşırken bir anda yere yığıldı! "Çay sonumuzu getirecekti"

22.01.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de kafe işletmecisi Atilla Yıldız müşterileriyle işletmesinde çay içerken bir anda yere yığıldı. Bir müşterisinin yaptığı şaka sonrası içtiği çayın nefes borusuna kaçtığını belirten Yıldız “Çay sonumuzu getirecekti” dedi. Yıldız’ı müşterileri kurtarırken, panik anlarının yaşandığı olay kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Panik anlarının yaşandığı olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Atilla Yıldız'a ait kafede meydana geldi. Müşterileriyle birlikte oturup çay içen Atilla Yıldız'ın nefes borusuna içtiği çay kaçtı. Öksüren ve daha sonra kısa süreliğine nefes alamayan Yıldız bir anda yere yığıldı. Birlikte çay içtiği müşterileri kısa süreli panik yaşadıktan sonra Yıldız'a ilk müdahaleyi gerçekleştirildi. Bir süre sonra kendine gelen Atilla Yıldız işine kaldığı yerden devam etti.

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"ÇAY SONUMUZU GETİRECEKTİ"

Yaşanan olay yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yıldız’ın içtiği çayın boğazına kaçtığı, ayağa kalktıktan kısa bir süre sonra da yere yığıldığı görüldü. Yaşanan olayı anlatan Atilla Yıldız, "Müşterilerle oturup, çay içiyorduk. Müşterilerden bir tanesi şaka yaptı. O sırada çayı yudumluyordum. Çay bir an nefes boruma kaçtı. Yarısını çıkardım yarısını çıkaramadım. Bir an gözüm karardı ve düştüm. Eşim ve yanımdakiler şaka yaptığımı zannetti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çayı da çok severim. Çay sonumuzu getirecekti. Hamd olsun yaşıyorum. Kurtuldum ama düşmenin etkisiyle belimi ve bileğimi çok kötü bir şekilde ağrıttım” diye konuştu. (DHA)

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Kayseri
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