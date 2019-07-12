Kafe önünde otururken tabancayla vuruldu

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da internet kafenin önünde oturan S.Ç. (27), bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi üzerinde bulunan internet kafenin önünde meydana geldi. Kafe önünde oturan S.Ç., kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancayı ateşleyen kişi yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ç., sağlık görevlilerinin ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan kişinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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