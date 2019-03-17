Kafe önündeki silah sesleri paniğe neden oldu

Malatya’da bir kafe önünde yükselen silah sesleri paniğe neden oldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mücelli Caddesi üzerinde bir kafede arkadaşlarıyla eğlenen A.A. ile O.A. iddiaya göre, arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra kafe önüne çıkarak havaya rastgele tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda cadde üzerinde büyük panik yaşanırken 2 şüpheli otomobil ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan buldu.

Kafede tartıştıkları şahısların polis merkezine giderek haklarında şikayetçi olduğu A.A. ile O.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltını alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



