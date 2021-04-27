Kafe, restoran ve lokantalar kaça kadar açık? Tam kapanmada restoran ve kafeler açık mı?

26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 18 günlük bir tam kapanma kararı açıklandı. 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanmanın sonucunda, vaka sayılarında bir düşüş bekleniyor. Bu süre içerisinde ise restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili detaylarda İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer aldı. Peki, restoran, kafe lokantalar açık mı? Kaça kadar açık?

RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.

Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.