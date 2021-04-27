Kafe, restoran ve lokantalar kaça kadar açık? Tam kapanmada restoran ve kafeler açık mı?

26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 18 günlük bir tam kapanma kararı açıklandı. 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanmanın sonucunda, vaka sayılarında bir düşüş bekleniyor. Bu süre içerisinde ise restoran, kafe ve lokantalar ile ilgili detaylarda İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer aldı. Peki, restoran, kafe lokantalar açık mı? Kaça kadar açık?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.
Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
• Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.
• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
• Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
• Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
• Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
• Tüm MEB sınavları ertelenecek.
• Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
• Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.
• Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.
Erdoğan, tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.