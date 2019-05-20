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Kafe sahibi ile çalışan, silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

KONYA'da, borç- alacak nedeniyle kafeye düzenlen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük (53) ile çalışan Ahmet Ali Yeşilbağ (16), bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, borç- alacak nedeniyle kafeye düzenlen silahlı saldırıda, iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük (53) ile çalışan Ahmet Ali Yeşilbağ (16), bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Mehmet Çelebi Sokak'taki kafede meydana geldi. Adının İbrahim olduğu öğrenilen kişi, iddiaya göre, işletmecisiyle aralarında borç- alacak yüzünden husumet olan kafenin önüne pompalı tüfekle geldi. Saldırgan, önce havaya daha sonra kafeye doğru ateş açtı. Bu sırada dükkan kirasını tahsil etmeye gelen iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük ile kafe çalışanı Ahmet Ali Yeşilbağ, bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 7 boş kovan buldu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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