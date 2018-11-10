Kafe ve camideki hırsızlığın şüphelileri, dövmeden yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, kafeden bilgisayar ve para, camiden de bağış paralarının konulduğu çelik kasa, kayıt cihazı ve monitör çaldığı iddia edilen şüpheliler, zanlılardan birinin elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı.
Merkez Altıeylül ilçesi Dinkçiler Mahallesi Yıldız Sokak'taki kafeden dizüstü bilgisayar ve kasadaki 897 TL'yi alan hırsızlar, iki gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'ndeki İncirli Cami'den bağış paralarının konulduğu çelik kasa ile kayıt cihazı ve monitörü çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, şüphelilerden birinin hırsızlık anında eldivenini çıkarması sonucu elindeki dövme tespit edildi. Dövmeden yola çıkan polis, şüpheliler U.S. ve H.Y.A.'yı çaldıkları malzemelerle yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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